ADÜ Öğrencisi Durmaz'ın projesi desteklenmeye hak kazandı

Öğr. Üyesi Ecem Akan'ın danışmanlığında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na sunulan proje '2209-A-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı' çerçevesinde destek almaya hak kazandı.

Proje ekibi 'Çine Çaparı Koyun Kolostrumunun Bileşimi ve Protein Profillerinin Belirlenmesi' başlıklı proje çerçevesinde Aydın bölgesinin yerli koyun ırkı olan Çine Çaparı'nın kolostrum özelliklerinin belirlenmesinin hedeflendiğini ifade etti. Çine Çaparı ırkının yok olma tehlikesi altında olması ve ırk hakkında güncel literatür taramasında kolostrum özelliklerinin belirlendiği herhangi bir çalışmaya rastlanmamış olmamasının proje fikrinin ortaya çıkmasına neden olduğu belirtildi. Çine Çaparı koyunlarına ait kolostrumların ADÜ Ziraat Fakültesi Çiftliği Koyunculuk Ünitesinde bulunan koyunlardan toplanacağı ifade edildi.

Proje çalışmalarının ADÜ Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Laboratuvarı ve Tarımsal Biyoteknoloji ve Gıda Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADÜ-TARBİYOMER) bünyesinde yürütüleceği belirtildi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.