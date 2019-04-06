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ADÜ öğrencisi Ecem Mutlugüleş Ege 1. oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmalarının şiir okuma dalında Aydın’ı temsil eden ADÜ Eğitim Fakültesi öğrencisi Ecem Mutlugüleş, Ege Bölgesi’nde kazandığı birincilikle bölgeyi Türkiye finalinde temsil etme hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmalarının şiir okuma dalında Aydın'ı temsil eden ADÜ Eğitim Fakültesi öğrencisi Ecem Mutlugüleş, Ege Bölgesi'nde kazandığı birincilikle bölgeyi Türkiye finalinde temsil etme hakkı kazandı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gençlerin yararlı zaman geçirmesi amacıyla her ilde düzenlenen ve bölge finalistlerinin seçildiği yarışmaların Ege Bölgesi finalisti Denizli'de belirlendi. Bakanlık'a bağlı gençlik merkezi bünyesinde Şubat ayında yapılan “Bir Şiir, Bir Nefes” şiir okuma yarışmasının Aydın il finalini kazanan Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencisi Ecem Mutlugüleş, Ege Bölgesi'nin diğer illeri olan Manisa, İzmir, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya ve Muğla temsilcilerini geride bırakıp birincilik kazanarak 19 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak Türkiye finalinde Ege Bölgesi'ni temsil etme hakkı kazandı.

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