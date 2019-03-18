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ADÜ öğrencisi Fulbright programıyla ABD'de eğitim görecek

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencisi Ferhat Yalçın, Fulbright programı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) burslu eğitim görme hakkı elde etti.

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencisi Ferhat Yalçın, Fulbright programı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) burslu eğitim görme hakkı elde etti.


Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından yapılan mülakatlarda başarılı olan Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrencisi Ferhat Yalçın, ABD'de iki dönem eğitim görecek.


ADÜ Uluslararası İlişkiler ve Eğitim Koordinatörü Öğr. Gör. M. Nimet Çavuş, Türkiye genelinde eğitim veren tüm yüksekokullar içerisinden sınırlı sayıda öğrencinin bu program ile ABD'de burs elde ettiğini belirterek öğrenciye eğitim hayatında başarılar diledi.

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