ADÜ öğrencisi Özkan, ‘Geleceğin İletişimcileri' yarışmasında finale kaldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğrencisi Dilan Özkan, Bitirme Projesi Dersi çerçevesinde hazırladığı ‘Tarihe Tanıklık Eden Emektar: Gıdı Gıdı' isimli haberi, ‘2022 TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda internet haberleri kategorisinde en iyi ilk on haber arasına girerek finale kalmaya hak kazandı.

ADÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü tarafından Genel Yayın Yönetmenliğini Doç. Dr. Ali Emre Dingin, Yazı İşleri Müdürlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Hicabi Arslan, Editörlüğünü ise Öğretim Görevlisi Aslıhan Topal'ın üstlendiği e-gztADÜ haber sitesi olan gzt.adu.edu.tr adresinde ve ADÜDergi 2021 yılında öğrencilerin uygulama yapması ve öğrencilerin yarışmalara katılmaları amacı ile kuruldu. Gazetecilik Bölümü haber sitesi e-gztADÜ'de yayınlanan haberde, ADÜ Sümer Kampüsü alanı içinde kalan tarihi Sümerbank Basma Fabrikasının işçileri taşıdığı tren ‘Gıdı Gıdı'nın hikayesini konu alıyor.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğrencimizi tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi.