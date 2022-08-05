ADÜ Öğrencisi Parlak, çalıştığı proje ile TEKNOFEST 2022 finalinde

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğrencisi Hasan Parlak, teknoloji geliştiren Türkiye'nin festivali TEKNOFEST 2022 çerçevesinde düzenlenen Tarım Teknolojileri (Agricultural Technologies Competition) Yarışmasına katılarak geliştirdikleri proje ile finale kaldı.

Üzüm ve zeytin bitkilerinde bitkinin yaş ve gelişim evrelerine göre veri analitiği tabanlı akıllı sulama sistemi geliştiren ekip, 'Tarım 4.0 Akıllı Teknoloji Asistanı ile Veri Analitiği Modellemesi Otonom Sulama Sistemi' projesiyle ülke tarımına büyük katkı sağlayacak. Proje ekibinde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, yazılım ve donanım teknolojileri alanında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ise veri düzenleme ve proje yönetimi alanlarında katkı veriyor.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Ülkemiz tarımına katkı sağlayacak proje için öğrencimizi ve proje ekibini kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.