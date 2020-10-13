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ADÜ Öğretim Elemanı Akkoyun'un projesine TÜBİTAK' tan destek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Arş.

Gör. Dr. Fatih Akkoyun'un yürütücüsü olduğu proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.


‘Geniş Bantlı, Motorize Seçilebilir Filtreli, Çok Tayflı Görüntüleme Cihazı ve Deney Düzeneğinin Düşük Maliyet ile Tasarımı ve Üretimi' isimli proje 45 bin TL ile destekleniyor. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Öğretim elemanımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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