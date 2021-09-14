ADÜ Öğretim Elemanı Durukal'ın editörlüğünü yaptığı kitap yayımlandı

Gör. Dr. Onur Durukal editörlüğünde 'Kamu ve Özel Sektörde Blokzincir Teknolojisi' adlı kitap yayımlandı.

Öğr. Gör. Dr. Onur Durukal kitapta, dijitalleşen dünyada blokzincir teknolojisinin sadece kripto paralar için kullanılmadığını, yaygın bilinenin aksine tüm dünyada hem kamu hem de özel sektörde kullanılmakta olduğunu ve gelişime açık bir teknoloji olduğunu ortaya konduğunu söyledi. Kitapta, yönetim süreçlerinde blokzincir teknolojisinin varlığını nasıl geliştirebileceğini örneklerle öne çıkarıldığını belirten Öğr. Gör. Dr. Onur Durukal, “Eser içinde oluşturulan başlıklar bu konuda gerçekleşen ulusal düzeydeki çalıştayların, bir araya gelen çalışma gruplarının ortaya koyduğu raporlar incelenerek, öncelikli olarak söz konusu teknolojinin uygulanabilirliği göz önüne alınarak oluşturuldu. Alanında uzman akademisyenlerin oluşturdukları başlıklardaki konulara blokzincir teknolojisi adaptasyonunun nasıl gerçekleşeceği üzerine yoğunlaşıldı. Esere beş farklı üniversiteden farklı disiplinlerde çalışmalar ortaya koyan on altı bilim insanı katkı verdi” dedi.