ADÜ Öğretim Elemanı Ersan'dan gururlandıran başarı

Fatih Ersan, başarısını, 2018 yılında almış olduğu “Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı” ödülünden sonra, bilim dünyasının saygın dergilerinden Advanced Materials Dergisi'nde yapmış olduğu yayınla perçinlemiş oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde University of Maryland Baltimore County ve Arizona State University'de bulunan öğretim elemanları ile yapmış olduğu iş birliği neticesinde, iki boyutlu kurşun halid perovskitin ((RNH3)2(CH3NH3)n-1PbnX3n+1 (n=1,2)) uygulanan yüksek dış basınç etkisi ile belirli basınç değerlerinde alışılmışın dışında yapısal faz geçişleri gösterdiğini keşfeden Dr. Ersan, “Yapılan bu çalışma özellikle yarıiletken teknolojisi için basınç kaynaklı değişikliklere benzersiz bir bakış açısı sunmakta ve olağandışı koşullar altında bu yüksek düzeyde izotropik olmayan katmanlı organik perovskit malzemelerin anlaşılmasına ve güneş enerjisi uygulamaları haricinde de kullanılmasına olanak sağlamaktadır” dedi.

Dr. Ersan, yapılan bu çalışmanın etki faktörü (impact factor) 25,809 olan ve dünyanın en saygın dergilerinden birisi olan Advanced Materials isimli dergide “Communication” olarak yayımlanmasının, son yıllarda ülkemizde hak ettiği ilgiyi göremeyen Fizik biliminin yeniden gündeme gelmesini sağlayarak ADÜ'nün imajına olumlu katkıda bulunacağını belirtti.