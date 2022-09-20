ADÜ öğretim elemanlarının ‘Ayaklarını Yere Sağlam Bas' Projesi destek almaya hak kazandı

Dr. Serdal Öğüt, Dr. Öğr. Üyesi Serap Gökçe Eskin, Öğr. Gör. Mahmut Çeri'nin içinde bulunduğu ekip tarafından hazırlanan proje Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları çerçevesinde yürütülen 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği almaya hak kazandı.

ADÜ, Onsekiz Mart Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyeleri iş birliği ile hazırlanan projede yüksek öğretimde eğitim gören akademiye ve araştırmaya kendini adamak isteyen Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Ebelik, Fizyoterapi ve Beslenme-Diyetisyenlik Bölümü lisans ve lisansüstü öğrencileri için ‘Ayaklarını Yere Sağlam Bas' eğitim etkinliğinin düzenlenmesi planlandı.

ADÜ Öğretim üyeleri; etkinliğin amacının dört farklı üniversiteye mensup ulusal ve uluslararası deneyime sahip 12 farklı bilim insanıyla öğrencileri buluşturarak; teorik ve uygulamalı etkinliklerle diyabetin fizyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel boyutunu ele almak olduğunu ifade ettiler.

Yaşamı ilgilendiren ve içinde bulunduğumuz toplumda, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını geliştirmek, yaşam kaliteyi arttırmak ve insanlığa katkıda bulunmak için sağlıklı yaşama ait bilgi ve becerilerimizi artırmanın zorunlu hale geldiğini vurgulayan öğretim üyeleri, “Bu bağlamda etkinliğin gerçekleştirilmesi sonucunda diyabeti önlemeye ilişkin sağlıklı beslenme, egzersiz, sağlıklı yaşam biçimi davranışları öğrenen, geliştiren ve uygulayan, ayrıca hastalığı önlemeye ilişkin farkındalık kazanan ve akran eğitimini öğrenen ve uygulayabilen bireylerin toplumumuza kazandırılması, toplum sağlığının geliştirilmesinde ve toplumumuza fayda sağlamaları hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.

Proje çerçevesinde; sağlıklı beslenme davranışları, obezite ve diyabeti önlemeye ilişkin beslenme, diyabeti önlemeye ilişkin egzersiz, sağlığı geliştirme, kişisel gelişim ve yaşam koçluğu, sağlığı geliştirmede akran eğitimi, sağlığı geliştirme ve diyabeti önlemeye ilişkin çeşitli kaynak ve literatür tarama teknikleri ile eğitim panellerin hazırlanması, sunulması ve sağlıkta simülasyon eğitimi düzenlenecek.