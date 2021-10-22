ADÜ Öğretim Görevlisi Kocakula'nın editörlüğünü yaptığı kitap yayımlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Özge Kocakula'nın editörlerinden bir olduğu ‘Kariyer Planlama ve Yönetimi' adlı kitap, yayınlandı. Kariyer planlama dersi için önemli kaynak olarak kullanılabilecek bir kitap olarak raflarda yerini aldı.

Kariyer planlamasının, kişinin kariyer hedeflerini belirlemek için kullandığı stratejiyi ve bu hedeflere ulaşmanın yollarını ifade ettiğini belirten Öğretim Görevlisi Özge Kocakula, “Bir kariyer planına sahip olmak, yalnızca iş yaşamında değil yaşamın her alanında başarılı olmak isteyen adaylar için kritik bir öneme sahiptir. Kariyer planlaması, adayın elde etmek istediği başarılara ulaşabilmesi için kariyer aşamalarının kapsamlı bir şekilde ele alınması ve yürütülmesi gereken çok aşamalı bir süreçtir. Üzerinde düşünülmüş bir kariyer planı hem sosyal yaşamı biçimlendirecek hem de mesleki gelecek için bir yol haritası sunacaktır” sözleriyle kariyer planlamasının önemine vurgu yaptı.

Kitapta her bölümde teorik bilgilerin yanı sıra gerçek kişilerin kariyer yolculuklarındaki başarı hikayelerinin de yer aldığını belirten Kocakula, “Kitapta alanının uzmanları tarafından konuyla ilişkili adaylara yönelik verilmiş olan tavsiye niteliğindeki görüşler de yer alıyor. Ayrıca bölümde derinleşmek isteyen okuyuculara yönelik ek okuma önerileri ile birlikte film önerileri veriliyor. Tüm okuyucular için faydalı bir rehber olması dileğiyle keyifli okumalar dileriz" diye konuştu.