ADÜ Öğretim Görevlisi Taş, sokak şenliklerinde söyleşi gerçekleştirdi

'si düzenlenen Lezzet Sokakta Şenliklerinde Coğrafi İşaretli Ürünler ve Ürün Tasarımı ‘Aydın Örneği' konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Safranbolu Eski Çarşı Karabük Üniversitesi Uygulama ve Konukevi'nde gerçekleşen söyleşide Öğr. Gör. Şef Mehmet Taş, Türk yemeklerinin dünya restoranlarındai etkin olarak yer alması konusunda da düşüncelerini paylaştı. Söyleşi, soru-cevap bölümü ile sona erdi. Söyleşinin ardından Karabük Valisi Fuat Gürel tarafından kendisine teşekkür belgesi takdim edildi.