ADÜ öğretim görevlisi uluslararası projede görev aldı

Gör. Şef Mehmet Taş, “Küresel Z Kuşağı” adlı uluslararası araştırma ekibinde görev aldı.

Yürütücülüğü ve merkez koordinatörlüğü Wright State Üniversitesi (Ohio, ABD) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Corey Seemiller ve Dr. Megan Grace tarafından yapılan projede görev alan Programı Öğr. Gör. Şef Mehmet Taş, “Küresel Z Kuşağı başlıklı araştırma, gelecekte Z kuşağının yapabileceklerine bugünden ışık tutmak, değişim ve gelişmelerine yardımcı olmak için gerekli sorulara yanıtlar bulmak amacıyla dünya genelinde gerçekleştiriliyor” dedi.

Çalışmada, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 28 farklı ülkeden araştırmacıların yer aldığını belirten Öğr. Gör. Şef Mehmet Taş, “Türkiye araştırma ekibinin başında İZÜ Dr. Öğretim Üyesi İsmail Hakkı Tekiner'in bulunduğu araştırmanın ana amacı, 1995 ve 2010 yılları arasında doğan Z Kuşağı bireylerinin karakteristiklerini, geleceğe bakışlarını ve davranış tercihlerini ortaya koymak. Çalışmada, Z kuşağının özellikle 1995-2001 yılları arasında ve 2002 yılından sonra doğan bireyleri arasında karşılaştırmalı analizler yapılacak. Proje 2021 yılının Eylül-Aralık ayları arasında eş zamanlı olarak tüm katılımcı ülkelerde gerçekleştirilecek” sözleriyle proje hakkında bilgi verdi.