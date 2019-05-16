ADÜ Öğretim Üyeleri, Azerbaycan'da halk sağlığı seminerine katıldı

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu koordinatörlüğünde Bakü'de üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Gezici Eğitim Semineri'ne katıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Azerbaycan Ofisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Azerbaycan'ın demografik yapısı ve sağlık gereksinimlerini anlamaya yönelik seminer verildi. Etkinliğe, HASUDER Yönetim Kurulu başkanlığını da yapmakta olan Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay ile Prof. Dr. Erdal Beşer ve Prof. Dr. Filiz Abacıgil olmak üzere toplam 16 halk sağlığı uzmanı katıldı.

Seminerle birlikte Azerbaycan'ın sağlık, işgücü ve sağlık finansman yapısını öğrenmek, birinci ve ikinci basamak sağlık kurumlarını ziyaret etmek temelinde, halk sağlığı hizmetlerinin sunuluş şeklini ve halk sağlığı eğitiminin nasıl verildiğini anlamaya yönelik etkinlikler gerçekleştirilerek Türkiye - Azerbaycan arasında halk sağlığı lisans ve lisansüstü eğitimlerde yapılabilecekler üzerinde duruldu.

Etkinlik kapsamında DSÖ Azerbaycan Ofisi, UNFPA Azerbaycan Ofisi, Birleşmiş Milletler Ülke Koordinatörlüğü, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Tıp Üniversitesi Rektörlüğü ve Halk Sağlığı Fakültesi Dekanlığı, Zorunlu Sağlık Sigortası Kurumu, Hapishanelerde Tüberküloz Kontrol ve Önleme Programı Merkezi ve Hijyen ve Epidemiyoloji Merkezi ziyaret edildi. Tüm incelemelerin yerinde yapılmasının ardından sunumlar ve oturumlarla bilgi alışverişinde bulunularak hedefler belirlendi.

HASUDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay ve Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubunu temsilen Prof. Dr. Bülent Kılıç tarafından Azerbaycan Türkiye Büyükelçimiz Erkan Özoral makamında ziyaret edildi. Toplantıda seminerin amaçları, ziyaret edilen yerler hakkında Özoral'a bilgiler verildi.

Azerbaycan'ın kurumları ile yapılan görüşmelerde geleceğe yönelik öncelikli alanlarda ortak eğitim ve araştırmaların planlanmasına karar verildi.