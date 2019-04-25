ADÜ öğretim üyeleri ‘Sağlıkta Araştırma Yöntemleri' kursu verdi

Dr. Pınar Okyay, Prof. Dr. Filiz Abacıgil ve yardımcı eğitici olarak Araş. Gör. Dr. Aylin Sönmez, Sağlıkta Araştırma Yöntemleri Kursu kapsamında Recep Tayyip Erdoğan (RTEÜ) Üniversitesi'nde eğitim verdi.

ADÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay koordinatörlüğünde 2013 yılından beri sürdürülmekte olan beş günlük sağlıkta araştırma kursunun üç günlük kısa formu olarak düzenlenen etkinliğe RTEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Leyla Karaoğlu ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Şatıroğlu, RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Özcan Yavaşi ve RTEÜ öğretim üyeleri katıldı.

ADÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) ve RTEÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nın katkılarıyla düzenlenen etkinlikte sağlık alanında araştırma yapan herkes için sağlık araştırmalarında gerekli temel kavramlar, araştırma tipleri, araştırma ve yayın süreçleri ile araştırmada gerekli istatistik bilgi ve becerisini kazandırmaya yönelik bilgiler aktarıldı.