ADÜ öğretim üyeleri TUKMOS'a seçildi

Dönem Komisyon Üyeliğine seçildi.

Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökay Bozkurt, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Öğretim Üyesi Dalı Prof. Dr. Osman Nuri Aydın, Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Yürekli, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, ve Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neriman Aydın ADÜ'nün Sağlık Bakanlığı'nda temsil edilmesini sağlayacak.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi; Uzman doktorluk eğitimi alan öğrencilerin mesleki ve bireysel yeterlilik ve gelişimlerinin en üst seviyede olmasını sağlayan ve hastaların güvenli, kaliteli, etik ve uygun sağlık hizmeti almalarını amaçlayan, rehberlik sunan ve denetim altında tutulan organize bir eğitim programıdır. Türkiye'de Tıpta Uzmanlık eğitiminde toplam yaklaşık 100 ana ve yan dalda, bu dallarda eğitim veren 2500 eğitim biriminin uzmanlık alanlarının eğitim ve standartlarının belirlenmesi amacıyla kurulan Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma Sistemi (TUKMOS), her dalda 5-10 öğretim üyesinden oluşan bir komisyondan oluşuyor.