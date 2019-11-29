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ADÜ öğretim üyelerinden bilime büyük katkı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Selçuk Hazır, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Çakmak ve Merkez Araştırma Laboratuvarında görev yapan Öğretim Görevlisi Dr. Harun Çimen'in de aralarında bulunduğu bir grup bilim insanı, 25 Kasım 2019 tarihinde bakteri genlerinin çalışmasını kontrol altına alan ve kapalı genleri aktif hale getirerek yeni biyomoleküllerin sentezlenmesini sağlayan bir yöntem geliştirdiklerini duyurdular.


Bu buluşun bilim tarihinde önemli bir adım olduğunu belirten Prof. Dr. Selçuk Hazır, yaptığı açıklamada bu yöntemle oldukça etkin yeni antimikrobiyal maddelerin keşfedilmeye başlandığını söyledi. Prof. Dr. Hazır, yapılan bu çalışmanın etki faktörü (impactfactor) 12,25 olan ve uluslararası büyük bir saygınlığa sahip Angewandte Chemie International adlı dergi tarafından yayımlanmasının hem araştırma ekibinin hem de ADÜ'nün imajına olumlu katkıda bulunacağını ifade etti.


Akademisyenler, bundan sonraki hedeflerinin dünyanın en saygındergileri olan Nature veya Science'da yayın yapmak olduğunu ve bu yönde çalışmalar yürüttüklerini belirttiler.

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