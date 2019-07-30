ADÜ öğretim üyelerinden uluslararası yayın

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri, uluslararası yayın organı John Wiley & Sons tarafından 20 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanan “Dünyada Pamuk Üretimi” isimli kitabın "Türkiye ve Avrupa'da Pamuk Üretimi" başlıklı bölümünde yer aldı.

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Başal öncülüğünde Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Nedim Doğan ve Arş. Gör. Hatice Kübra Gören tarafından hazırlanan kitap, Türkiye'nin pamuk üretimi hakkında bilgiler vererek ülkemiz ve yakın coğrafyamızın pamuk üretiminin genel çerçevesini çiziyor.

ADÜ öğretim üyeleri tarafından hazırlanan "Türkiye ve Avrupa'da Pamuk Üretimi" başlıklı bölümde, Ülkemizdeki pamuk üretiminin tarihçesi, yeni pamuk çeşitlerinin ıslahı, ekimi ve bakımı, hastalık ve zararlılar, yabancı ot mücadelesi, pamuk hasadı, depolanması ve çırçırlanması, organik pamuk tarımı, tekstil sektörüne katkıları, Avrupa ülkelerindeki pamuk üretimi konusunda geniş bilgiler veriliyor.