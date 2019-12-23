ADÜ Öğretim Üyelerinin kitabı yayımlandı

Dr. Aysun Sarıbey Haykıran ile Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Başaran'ın ‘19. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın Merkez Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı' adlı kitabı yayımlandı.

ADÜ'nün 82. yayını olarak basılan kitap, Aydın'a ilişkin Osmanlı Arşivinden elde edilen 1844-1845 yıllarındaki Temettuat defterleri incelenerek oluşturuldu. Doç. Dr. Haykıran ve Dr. Öğretim Üyesi Başaran, meslek, menkul ve gayr-i menkul, hayvan ve vergi kaynaklarını değerlendirerek köylerin sosyo-ekonomik durumlarını kaleme aldıklarını ifade ederken, daha önce Kuyucak, Sultanhisar, Yenipazar ve İncirliova'yla ilgili de sosyo-ekonomik tarih çalışmalarında bulunduklarını aktardılar.