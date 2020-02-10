ADÜ Öğretim Üyelerinin kitabı yayımlandı

Dr. Bilge Bağcı Ayrancı ile Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Başkan'ın editörlüğünü üstlendiği, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Altunkaya'nın bölüm yazarlığını yaptığı ‘Kuram ve Uygulamada Yazma Eğitimi' kitabı yayımlandı.

Kuram ve uygulama bağlamında yazma becerisini ve bu becerinin öğretimini ele alan kitapla, yazmanın ve yazma eğitiminin teorik ve uygulamaya dönük literatürüne katkı sunulması amaçlanıyor.

Yükseköğretim Kurumu tarafından hazırlanan Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı'nda yer alan ‘Yazma Eğitimi' ders içeriğine uygun olarak hazırlanan kitapta; yazmanın temel bileşenleri, yazma becerisindeki temel kavramlar, yazmanın fiziksel ve zihinsel süreçleri, yazılı anlatımın aşamaları, metinsellik ölçütleri, yazma yöntem ve teknikleri, süreç temelli yazma modelleri, öğretim programlarında ve ders kitaplarında yazım ve noktalama öğretimi, yazma eğitiminde etkinlik tasarlama, ölçme ve değerlendirme bölümlerine yer veriliyor.