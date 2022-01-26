ADÜ öğretim üyelerinin kitabı yayımlandı

Öğr. Üyesi Müslime Güneş ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Günver Güneş'in birlikte kaleme aldığı 'II. Dünya Savaşı Yıllarında Batı Anadolu Kent ve Taşrasında Sosyo-Ekonomik Yaşam' başlıklı kitap yayımlandı.

Döneme dair yeni ve farklı bakış açıları ortaya koyan, 174 sayfa ve 6 bölümden oluşan kitapta, 2. Dünya Savaşı yıllarında Batı Anadolu kent ve kasabalarının gündelik yaşamları, sosyal yaşam, savaş ekonomisi uygulamaları, sağlık sorunları ve alınan önlemler, mülteciler konu başlıkları yer alıyor.

ADÜ öğretim üyeleri, araştırmanın savaş dışında kalmasına rağmen sosyal ve ekonomik etkilerini yoğun bir şekilde hisseden Türkiye'de Batı Anadolu bölgesinde yer alan İzmir, Aydın, Denizli kentleri ile Bodrum ve Kuşadası kasabalarının durumunu değerlendirdiğini ifade etti. Çalışmanın 2. Dünya Savaşı yıllarda Batı Anadolu kent ve taşrasında zorlu ekonomik koşullar içinde geniş halk kitlelerinin gündelik yaşamlarını, birbirinden farklı hikayelerini, mücadelelerini ele aldığını belirten öğretim üyelerimiz, kitabın 2. Dünya Savaşı Tarihi araştırmalarına yeni bakış açıları getirmesi dileğinde bulundular.