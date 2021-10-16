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ADÜ Öğretim Üyesi Acar'ın kitabı yayımlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Esin Acar'ın ‘Supporting Education with Afterschool Learning Environments' adlı kitabı yayımlandı.



Kitapta, Türkiye'deki ve uluslararası alandaki yaklaşımların incelendiğini belirten Prof. Dr. Esin Acar, kapsamlı saha çalışması araştırması örneği ile alana özgün bir katkı sunulduğunu belirterek, “Kitapta, okul saatleri sonrasındaki eğitimin temel kavramları ve teorik temelleri, öğrenmede önemli rolü olan sosyal-duygusal beceriler ve okul dışı eğitim ile bu becerilerin geliştirilmesi, okul sonrası eğitim programları ve akademik başarı ilişkisi, öğrenmeyi sosyal-duygusal açıdan destekleyen öğrenme ortamları oluşturmada okul dışı öğrenme ortamlarının sahip olduğu potansiyel rol, ebeveynlerin okul dışı öğrenme programlarına dahil olma koşulları konuları teorik olarak ve örneklerle irdeleniyor” dedi.

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