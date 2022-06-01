ADÜ Öğretim Üyesi Akkaya'nın kitabı yayımlandı

Dr. Mustafa Akkaya'nın ‘İstanbul'un Asyaya Açılan Kapısı Üsküdar' isimli kitabı ve Doç. Dr. Zübeyde Güneş Yağcı'yla yazmış olduğu ‘Kırım Kazaskeri Buyurdu (34 Numaralı Kırım Sicili-Değerlendirme ve Transkripsiyon)' isimli kitapları yayımlandı.

İstanbul'un Asyaya Açılan Kapısı Üsküdar isimli kitabıyla ilgili Doç. Dr. Mustafa Akkaya, “Kitap, Osmanlıya gelen birçok yabancının ve seyyahın gözünde İstanbul'un varoşundan öteye gitmeyen tasvirlerle anlatılan Üsküdar'ın varoştan çok daha ileride, bir şehir, bir Osmanlı şehri olduğunu gösterebilmek amacıyla yazılmıştır” dedi.

Doç. Dr. Mustafa Akkaya, Kırım Kazaskeri Buyurdu (34 Numaralı Kırım Sicili-Değerlendirme ve Transkripsiyon) adlı çalışma ile ilgili ise, “Kırım Türklerinin tarihine katkı sağlamak amacıyla Kırım mahkeme defterleri olan Kazasker Defterlerinden biri yayınlanması ve böylece Kırım Türklerinin sosyal ve ekonomik hayatlarının yakından tanınabilmesinin sağlanması amaçlandı" diye konuştu.