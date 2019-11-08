İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ADÜ Öğretim Üyesi Arslan'ın kitabı yayımlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Dr.

Öğr. Üyesi Hicabi Arslan'ın editörlüğünü üstlendiği “Küreselleşen Dünyada İletişim Üzerine Disiplinler Arası Yaklaşımlar” kitabı, Kasım 2019'da yayınlandı.


İletişimin iç içe geçmiş çok sayıda benzer ve farklı özellikleri barındıran disiplinler arası bir alan olduğunu ifade eden Arslan, bu kitapta medya araştırmaları, kültürler arası iletişim ve sosyal medya çalışmalarını ön plana çıkardıklarını dile getirdi. Ayrıca Arslan, kitapta sekiz ayrı konunun çalışıldığını ve on yazarın yazdığı bölümlerin yer aldığını söyledi. Arslan, “Yazar arkadaşlarımız, medyayı çeşitli yönlerden ele aldıkları çalışmalarla bu kitaba katkı sağladı. Kitap, altı aylık bir çalışmanın ürünüdür. Bilime ve iletişim alanına katkı sağlayacağına inanıyorum. Yazar olarak yer alan tüm hocalarıma teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.