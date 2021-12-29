ADÜ Öğretim Üyesi Çevik'in projesine TÜBİTAK'tan destek

Dr. Özge Çevik'in yürütücülüğü yaptığı proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 2021 yılı 2. Dönemi ARDEB-1001 programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

'Kanser Hastalarının Tedavisinde Kullanılacak Serum Eksozom İzolasyonu ve İlaç Yüklemesi Yapabilen Lab-On-Chip Sisteminin Geliştirilmesi' başlıklı projede kişiye özel tedavi seçeneklerinin geliştirilmesinde mikroakışkan çip sistemleri kullanılacak ve klinik çalışmalar için prototipler geliştirilecek. Prof. Dr. Özge Çevik'in yürütücülüğündeki projede araştırmacı olarak ADÜ Mühendislik Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Adem Özçelik ve Araş. Gör. Dr. Fatih Akkoyunlu, Tıp Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Erkan Gümüş, Araş. Gör. Ömer Erdoğan, Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Gülen Melike Demirbolat ve bursiyerler yer alıyor.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyemizi ve proje ekibini tebrik eder başarılarının devamını dileriz" dedi.