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ADÜ Öğretim Üyesi Dayanır 'Ayın Araştırmacısı' seçildi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi Dekanı, Tıp Fakültesi Radyoloji ABD Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Yelda Özsunar Dayanır, Avrupa Birliği GliMR-COST Projeleri kapsamında ayın araştırmacısı seçilerek ADÜ'nün adını uluslararası platformda duyurdu.


Avrupa Birliği COST GliMR20 Projesinde Kısa Dönem Bilimsel Misyon Koordinatörü olarak görev alan Prof. Dr. Yelda Özsunar Dayanır, proje kapsamında Türkiye'den üç araştırmacı dahil olmak üzere sekiz araştırmacıya dağıtılan burs desteğinin koordinasyonunu sağladı.


ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Öğretim üyemizi tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz” dedi.

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