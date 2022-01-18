ADÜ Öğretim Üyesi Eren'in projesine TÜBİTAK'dan destek

Dr. Özkan Eren'in yürütücülüğünü yaptığı 'Yerli Ekotiplerin Orijinleri Bu Ekotiplerin Yabancı Otların Kolonizasyonu ve Yayılış Genişlemesine Katkıları' başlıklı proje, 2021 yılı 2. döneminde '1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı' kapsamında 'A' puanı alarak desteklenmeye uygun bulundu.

Doç. Dr. Özkan Eren projede, model bitki türü olarak seçilen global ölçekte istilacı Centaurea solstitialis (çakırdikeni) üzerinden istilacı bitki türlerinin istila başarılarından sorumlu olabilecek ekotipik farklılaşmaların kaynağının ve bu farklılaşmaların istilacı türlerin küresel istilasına ve yayılış genişlemesine nasıl katkı yaptığının belirlenmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Doç. Dr. Özkan Eren'in yürütücülüğünü yaptığı projede, araştırmacı olarak Prof. Dr. José Luis HIERRO (La Pampa Üniversitesi, Arjantin), bursiyerler olarak doktora öğrencisi Muhyettin Şentürk, yüksek lisans öğrencisi Zeynep Salgın ve lisans öğrencisi İrem Şahan yer alıyor. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyemizi ve proje ekibini tebrik eder başarılarının devamını dileriz" dedi.