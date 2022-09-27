ADÜ öğretim üyesi Haykıran'ın kitabı yayımlandı

Öğr. Üyesi Kemal Ramazan Haykıran'ın ‘Sahillerin Efendisi Aydın Bey' adlı kitabı yayınlandı.

Aydın Bey'in Selçuklulara bağlı bir uç beyi olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Kemal Ramazan Haykıran kitabında, iki Menderes Nehri arasındaki topraklarda Aydın Bey'in 1280 ile 1308 tarihleri arasında sürdürdüğü faaliyetlere ve mücadeleye ilişkin bilgileri okuyucularla paylaştı. Eserde Aydın Bey'in babasının ve dedesinin kimliği, faaliyetleri, Batı Anadolu'ya geliş süreçleri üzerinde durulduğu, söz konusu bilgiler ışığında Aydınoğulları'nın Osmanlılarla olan akrabalığının gün yüzüne çıkarıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Kemal Ramazan Haykıran, “Prof. Dr. Enver Konukçu'nun başlattığı, ancak vefatı ile yarım kalmış bu çalışma ayrıca kendilerine bir vefa niteliği taşıyor” dedi.