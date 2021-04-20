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ADÜ Öğretim Üyesi Kırmacı'nın bir güftesi daha bestelendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü ve Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Mesut Kırmacı'nın güftesini yazdığı ve Aydın'ın ünlü bestekarlarından Şevket Tokgöz'ün bestelediği ‘Kalbim Kırgın Yıllara isimli hicaz eser TRT kurulunda kabul edilerek, 23978 repertuvar numarası ile TRT arşivlerine girdi.


Prof. Dr. Mesut Kırmacı'nın ve bestekar Şevket Tokgöz'ün, TRT'de kabul edilen ve TRT radyolarında seslendirilmeye devam eden ‘Dünde Kaldı Mevsimler, Bu Gece Rüzgarlar Sesiz Esiyor ve Bıraktım Aşkları Dünden Maziye' adlı üç eseriyle birlikte, ikilinin TRT'de kabul edilmiş eserlerinin sayısı 4'e yükseldi.

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