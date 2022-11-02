ADÜ Öğretim Üyesi Koç, 'Avrupa Virus Biyoinformatik Merkezi'nde araştırma ekibine katıldı

Dr. B. Taylan Koç, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı çerçevesinde doktora sonrası araştırmalarını yapmak üzere Almanya'da bulunan Friedrich Schiller University-Jena'da European Virus Bioinformatics Center-EVBC (Avrupa Virus Biyoinformatik Merkezi)'da çalışmalarına başladı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklenen proje konusunun yanında farklı projelerde de görev alacak olan Doç. Dr. B. Taylan Koç, EVBC bünyesindeki 'RNA Bioinformatics and High-Throughput Analysis' bölümünde araştırma ekibine dahil oldu. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Dünya çapında virus biyoinformatik merkezlerinin en önemlilerinden biri olan EVBC'da çalışma ekibine dahil olan Viroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Doç. Dr. B. Taylan Koç'u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.