ADÜ Öğretim Üyesi Kocatürk ‘En İyi Yayın' ödülüne layık görüldü

Dr. Tolga Kocatürk ve arkadaşlarının kuru göz hastalığı ve tedavisi ile ilgili yaptığı çalışma, Türk Oftalmoloji Dergisi tarafından en başarılı yayın ödülüne layık görüldü.

Türk Oftalmoloji Derneğinin 53. Ulusal Kongresi'nde yapılan ödül töreninde Doç. Dr. Tolga Kocatürk'e plaket takdim edildi. Kuru göz hastalığı ile ilgili bilgi veren öğretim üyesi Kocatürk, hastalığın özellikle son yıllarda artış gösterdiğini, hastanın yaşının ve çevresel faktörlerin yanı sıra, özellikle romatolojik hastalıklar gibi bazı hastalıkların, kullanılan çeşitli ilaçların, menopoz döneminde olduğu gibi hormonal değişikliklerin, vitamin eksikliklerinin kuru göze neden olabileceğini belirtti. Özellikle bilgisayar ve tabletlerin uzun süreli kullanıldığı, uzun süreli okumaların yapıldığı dönemlerde azalan göz kırpma sayısı nedeniyle kuru göz semptomları ortaya çıkabildiğine değinen Kocatürk, havanın sıcak-kuru olması, klimalı, sigara dumanının olduğu ortamlarda bulunulması, kontakt lenslerin uzun süre kullanılması ve göz alerjilerinin de kuru göz hastalığında görülen yanma, batma, kızarıklık, yabancı cisim hissi ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan göz yaşarması şikayetlerinin belirgin hale gelmesine yol açabildiğini aktardı.

İleri kuru göz olgularında korneada oluşan inflamatuar sürecin korneaya hasar verebildiğini ve bu durumun görmeyi ciddi biçimde etkileyebileceğini ifade eden Doç. Dr. Kocatürk, görme kaybının önlenmesi için kuru göz hastalığının takip ve tedavisinin uygun biçimde yapılmasının çok önemli olduğunu belirtti.