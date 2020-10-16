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ADÜ Öğretim Üyesi Özdemir, TUBİTAK SOBAG Bilim Danışma Kurulu'nda görevlendirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Yalçın Özdemir, TUBİTAK SOBAG Bilim Danışma Kurulu'nda görevlendirildi.


ADÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Özdemir, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı'na bağlı Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) Danışma Kurulu'nda görevlendirildi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim Üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi.

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