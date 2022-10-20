ADÜ Öğretim Üyesi Öztürk'ün editörlüğünü yaptığı kitabı yayınlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cennet Şafak Öztürk'ün editörlüğünü yapmış olduğu 'Psikolojiye Giriş' başlıklı kitabı yayımlandı.

Psikoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Gün Pakyürek, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Elmas ve Dr. Öğr. Üyesi Fatma Ebru Köse bölüm yazarlıklarıyla kitaba katkıda bulundu. Doç. Dr. Cennet Şafak Öztürk çalışmasını, "Psikolojiye Giriş, ülkemizdeki üniversitelerin pek çok bölümünde verilen temel derslerden biridir. Bu çerçevede oldukça yalın bir dille kaleme alınan, dünya alan yazını kadar Türkiye alan yazınından da örnekler içeren bu kitabın eğitmenlere ve öğrencilere faydalı bir başvuru kaynağı olacağını umuyorum" sözleriyle özetledi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim" dedi.