İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ADÜ Öğretim Üyesi Sezgin Anadolu Aşçılar Federasyonu başkan vekili oldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu (MYO) Dr.

Öğr. Üyesi Emrah Köksal Sezgin federasyon başkan vekilliğine seçildi.



On üç aşçılık derneğinin katılımı ile kurulmuş olan Anadolu Aşçılar Federasyonu'nun 1. Olağan Genel Kurulu, Ankara Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. 300'ün üzerinde delegenin katılımı ile gerçekleştirilen genel kurulda, Davutlar Meslek Yüksekokulu (MYO) Dr. Öğr. Üyesi Emrah Köksal Sezgin federasyon başkan vekilliğine seçildi.



ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, "Öğretim üyemizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.