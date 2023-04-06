ADÜ Öğretim Üyesi Sezgin Anadolu Aşçılar Federasyonu başkan vekili oldu

Öğr. Üyesi Emrah Köksal Sezgin federasyon başkan vekilliğine seçildi.

On üç aşçılık derneğinin katılımı ile kurulmuş olan Anadolu Aşçılar Federasyonu'nun 1. Olağan Genel Kurulu, Ankara Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. 300'ün üzerinde delegenin katılımı ile gerçekleştirilen genel kurulda, Davutlar Meslek Yüksekokulu (MYO) Dr. Öğr. Üyesi Emrah Köksal Sezgin federasyon başkan vekilliğine seçildi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, "Öğretim üyemizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.