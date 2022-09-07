ADÜ Öğretim Üyesi Turgut, Yönetim Komitesi Üyesi olarak atandı

Dr. Cafer Turgut, 'CA21134-Towards zer0 Pesticide AGRIculture: European Network for Sustainability (Top-Ağrı-Network)' Cost aksiyonuna Yönetim Komitesi Üyesi (MC) olarak atandı.

Prof. Dr. Cafer Turgut, COST'un (European Cooperation in Science and Technology), araştırma ve buluş konularında iletişim ağının oluşturulmasında finansman sağlayan bir kuruluş olduğunu ifade etti. COST faaliyetleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Cafer Turgut, “COST, Bilim ve teknolojinin herhangi bir alanında araştırmacıların yenilikçi fikirlerini meslektaşlarıyla paylaşmalarına ve geliştirmelerine, aynı zamanda Avrupa ve diğer ülkelerdeki araştırma girişimlerini birbiriyle ilişkilendirmede yardımcı oluyor” dedi.

Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Prof. Dr. Cafer Turgut'u tebrik ederek başarılarının devamını diledi.