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ADÜ Öğretim Üyesi Uluslararası Mikrobiyoloji dergisinin editörlüğüne seçildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Selçuk Hazır, dünyanın en saygın mikrobiyoloji dergilerinden biri olan ‘Frontiers in Microbiology' Dergisi'nin çıkaracağı ‘New AntimicrobialPeptidesFromBacteria/InvertebrateObligateSymbioticAssociations' başlıklı özel sayısı için dergi tarafından seçilen beş editörden biri oldu.


Derginin editörlüğe seçtiği diğer akademisyenler ise İtalya'nın Bari Üniversitesinden Dr. EustachioTarasco, California Üniversitesinden Dr. Adler Dillman, İrlanda'nın College Cork Üniversitesinden Dr. David Clarke, Macaristan'ın Pannonia Üniversitesinden Dr. AndrasFodor'dan oluşuyor.


Prof. Dr. Hazır, ADÜ'nün adının böylesi önemli bir dergide yer almasının üniversitenin imajına katkı sağlayacağını ifade ederek bu tür organizasyonlarda yer almanın hem bireysel hem kurumsal tanınırlığı arttırdığını ve bilimsel anlamda ilerlemenin önünü açtığına dikkat çekti.


Prof. Dr. Hazır, 2011 - 2013 yılları arasında Societyfor Invertebrate Pathology'ninNematoloji grubu dünya başkan yardımcılığını, 2013 - 2015 yılları arasında ise dünya başkanlığı görevini üstlendi. Ayrıca öğretim üyemiz bu göreve getirilen ilk Türk bilim insanı unvanına sahip. Prof. Dr. Hazır'ın, tamamı SCI dergilerde yayınlanan 75 uluslararası makalesi ve 1500'ün üzerinde atıfı bulunuyor.

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