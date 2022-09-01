ADÜ Öğretim Üyesi Yanardağ'ın 'Dünyada ve Türkiye'de Ulusal Varlık Fonları' adlı kitabı yayımlandı

Dr. Özgür Yanardağ'ın ‘Dünyada ve Türkiye'de Ulusal Varlık Fonları' adlı kitabı yayımlandı.

Doç. Dr. Özgür Yanardağ, Dünyada ve Türkiye'de Ulusal Varlık Fonları adlı kitabında ülkelerin günümüzde büyümelerini ve kalkınmalarını sağlamak için merkezi unsurlardan biri haline gelen ulusal varlık fonlarını, iktisadi birimlerin zamanlararası faydalarını, gelirlerini, refahlarını nasıl maksimize edeceğini, etmesi gerektiğini dünya ve Türkiye açısından incelediğini ifade etti.

Kitapta özel olarak ulusal varlık fonları ile zamanlararası fayda maksimizasyonu, asimetrik bilgi, ahlaki seçim ilişkisini, COVID-19 pandemisi dönemi dahil dönemler arası ulusal varlık fonlarının gelişimini, bunların içinde dünyanın en dikkat çekici örneklerinden Norveç'in 'İskandinav Refah Rejimi' çerçevesindeki ulusal varlık fonlarının gelişimini analiz ettiğini aktaran Doç. Dr. Özgür Yanardağ, “Kitapta, Türkiye Varlık Fonunun yapısını ve gelişimini mercek altına alarak politika önerileri yer alıyor. Ayrıca kitap ile dünyada ve Türkiye'de Ulusal Varlık Fonları'nın geçmişte, günümüzde ve gelecekte iktisadi birimleri bireyler, hane halkları, firmalar ve devletleri nasıl etkileyeceğini analiz etmek amaçlanıyor” dedi.