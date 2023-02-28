ADÜ Öğretim Üyesi Yapıcı'nın kitabı yayımlandı

Dr. Ali İhsan Yapıcı'nın 'Aydın ve Yöresi Ağızları' başlıklı kitabı raflarda yerini aldı.

Doç. Dr. Ali İhsan Yapıcı çalışmasını, “Bu çalışmada Aydın ve ilçelerine bağlı yerleşim birimlerinden derlenmiş metinlerden hareketle bölge ağızlarının ses ve şekil bilgisi özellikleri tespit edildi ve bu özellikler metinlerden örneklerle desteklendi. Ayrıca bu kitap, ağız bölgesinin tamamını kapsayan tek çalışma olması bakımından da önem arz etmektedir” sözleriyle özetledi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.