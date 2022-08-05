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ADÜ Öğretim Üyesi Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı komitesine seçildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç.

Dr. Onur Yılmaz,Tarım ve Orman Bakanlığı komitesine seçildi.



ADÜ Koçarlı Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Yılmaz, ulusal ve bölgesel ıslah çalışmaları ile ıslah programında yer alması gereken konuları tanımlama, uygulama ve yürütülmesi süreçlerini izlemek ve değerlendirmek üzere; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan Ulusal Hayvan Islahı Komitesi, Küçükbaş Hayvan Islahı Alt Komitesine seçildi.



ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Onur Yılmaz'ı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum "dedi.

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