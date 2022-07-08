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ADÜ Öğretim Üyesi Yılmaz'ın koordinatörlüğündeki projenin açılış toplantısı gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Murat Yılmaz'ın koordinatörlüğünü yaptığı 'Medicinal Beekeeping for Beekeepers-MEDI-BEEB' adlı AB projesinin açılış toplantısı Didim ilçesinde gerçekleştirildi.



Apiterapide kullanılan arı ürünlerinin üretimi, saklanması, pazarlanması gibi konularda arıcıları eğitmeyi amaçlayan projenin toplantısına, Türkiye'den ADÜ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Aydın İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Litvanya'dan Vytauto Didziojo Üniversitesi, Polonya'dan Przyrodniczy We Wroclawiu Üniversitesi, İtalya'dan Confederazion Italiana Agricoltori Regionale Umbria'yı temsilen proje ortakları ve konunun uzmanları katıldı.



ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Prof. Dr. Murat Yılmaz ve proje ekibini tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi.

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