İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ADÜ öğretim üyesinin projesine TÜBİTAK'tan destek

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.

Dr. Abdullah Yalçın'ın yürütücüsü olduğu ve Araştırma Görevlisi Umut Kerem Kolaç'ın da yer aldığı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.


‘Mitokondri Fizyon İnhibitörlerinin Hiperglisemik Şartlar Altındaki Plasenta Trofoblast Hücrelerinin Mitokondri Fonksiyonuna ve İnsülin Sinyallemesine Etkileri' isimli proje 45 bin TL bütçe ile destekleniyor.


ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Öğretim üyemizi ve ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.