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ADÜ Öğretim Üyesinin uluslararası kitap bölümü yayımlandı

Theoretical and Applied Perspectives” adlı uluslararası bir kitapta yayımlandı.



Dijital dönüşümü dünyadaki yapay zeka (AI) uygulamaları açısından disiplinlerarası boyutta inceleyen araştırmanın, sunduğu araştırma modeliyle sosyal bilimcilerin ve mühendislik bölümü araştırmacılarının bakış açılarına derinlik kazandıracağı öngörülmekte. Çalışmanın, özellikle hizmet sektöründe işletme yöneticilerine ve öğrencilere, dijital çağda değişen iş modelleri konseptine operasyonel düzeyde katkı sağlayacağı düşünülüyor.

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