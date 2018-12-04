ADÜ Onkoloji Korosu ve engellilerden özel konser

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Korosu ve Güzelçamlı Bakım Merkezi iş birliğinde '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla konser düzenlendi.

ADÜ Onkoloji Bölümü çalışanları, hastaları ve hasta yakınları tarafından oluşturulan 17 kişilik 'Onkoloji Korosu' ve Güzelçamlı Engelli Bakım Merkezi tarafından Aydın Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonu'nda düzenlenen konsere vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Konsere Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ve İl Kültür Turizm Müdürü Murat Yılmaz'ın yanı sıra engelliler, engelli yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TRT sanatçısı Özgür Demirhan şefliğindeki koro tarafından sevilen türküler seslendirildi. Güzelçamlı Engelli Bakım Merkezi'ndeki engellilerin de zaman zaman sahneye çıkarak şiirler okuyup, şarkılar söylediği konser renkli görüntülere sahne oldu. Koro tarafından seslendirilen türküler eşliğinde halay çeken engelliler gönüllerince eğlenerek unutulmaz bir akşam yaşadılar.

Konser sonunda konuşan Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek tebrik etti. Vali Yardımcısı Günay, Belediye Başkanı Kale ve İl Kültür Turizm Müdürü Yılmaz tarafından engellilere 'teşekkür belgesi' takdim edili.