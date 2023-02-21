ADÜ PDRM, deprem sonrasında destek olmak için ADÜ personel ve öğrencileri bilgilendiriyor

Öğrenciler ve öğretim üyeleri için hazırlanan bilgilendirme broşürlerinde, ‘Kendimizi daha iyi hissetmek için neler yapabiliriz', ‘Dengeleme', ‘Diyafram nefesi', ‘Duygularınızı yaşayın', ‘Gündelik hayatınıza devam etmeye çalışın', ‘Güvenli yer egzersizleri', ‘Sosyal desteği önemseyin', ‘Sorumlulukları destekleyin', ‘İletişim becerilerini kullanmalıyız', Kendinize zaman ayırın', ‘Dayanışmanın gücünden yararlanın', ‘Sağlığınızı koruyun', ‘Medya kullanımında dikkatli olun', ‘Duyguları paylaşın' gibi başlıklarda neler yapılaması gerektiği vurgulandı.