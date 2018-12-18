ADÜ PTT ile protokol imzaladı

Yapılan protokol ile ADÜ ailesi PTT'nin indirimli tarifesinden yararlanacak. Personel ve öğrencilerimize uygulanacak gönderi ücretleri; şehir içi dosya 0 - 1 kg arası 7,04, şehir dışı dosya 0 - 1 kg arası 9,75, 1 kg ve 5 kg arası koli veya dosya 11,99, 5,01 kg ve 10 kg arası koli veya dosya 17,41, 10,01 kg ve 20 kg arası koli veya dosya 25,09, 20,01 kg ve 30 kg arası koli veya dosya adet 36,30, 30,01 kg ve 60 kg arası koli veya dosya adet 64,82 lira olarak belirlendi.

Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ADÜ ailesinin daha ekonomik fiyatlarla PTT hizmetlerinden yararlanacağına ve protokolün her iki kurum için de faydasına dikkat çekerek hayırlara vesile olmasını temenni etti.