ADÜ Ragbi Takımı kuruluyor

Dr. Cumali Öksüz'ü ziyaret etti.

ADÜ bünyesinde kurulması planlanan ragbi takımı hakkında görüşmelerin yapıldığı ziyarette, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü ve Ragbi As Başkanı Bülent Güler de bulundu. Sporda çeşitliliğin sağlanması ve farklı ülkeler arasındaki diyalog ve iş birliğinin arttırılmasının önemine vurgu yapan ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, “Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in vizyonu doğrultusunda öğrencilerimize yeni ve farklı bir pencere açılabilmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda ragbi sporu ve alt branşlarını Üniversitemizde yaygınlaştırmak için görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Üniversitemizin; eğitim, sağlık, spor, kültür, tarım alanları başta olmak üzere her alanda gelişimi için yenilikçi ve vizyoner bir bakış açısıyla çalışıyoruz" dedi.

Ülkemizde ragbi sporunun gelişmesi ve yaygınlaşması adına ADÜ'de kurulacak yeni takımların önem taşıdığını belirten Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü, Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi'nin ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza attığını ve nitelikli mezunlar yetiştirdiğini ifade ederek Ragbi Federasyonu ile iş birliği yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Ziyaret, eğitim çalışmaları ve antrenörlük kursları hakkında görüşmelerin yapılmasının ardından sona erdi.