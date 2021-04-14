ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi tanıtıldı

Engelli Dostu ADÜ Projesi kapsamında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi'nin tanıtımı yapıldı.

ADÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın koordinatörlüğünü yaptığı Engelli Dostu ADÜ Projesi kapsamında, mekanda erişilebilirlik alanında 'Turuncu Bayrak' ödüllü Engelli Dostu Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi'nin tanıtım toplantısı, Kütüphane Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Tanıtım Toplantısına, Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Beyazay Derneği Aydın Şubesi Başkanı Demet Pilevneli, Türkiye Sakatlar Derneği Aydın Şubesi Başkanı Zeliha Gündoğdu ve dernek üyeleri katıldı.

Kütüphane oryantasyonunun yapıldığı toplantıda, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan V. Öğr. Gör. Özden D. Faydalıgül, katılımcılara kütüphanenin engelli kullanıcılara sunduğu hizmetleri anlatarak, “Proje ile engelli bireylerin bilgiye sorunsuz erişimlerini sağlamayı, onların engelsiz kütüphane fiziki ve kültürel hizmetlerinden faydalandırmayı ve bu sayede sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Toplantı, ADÜ'nün ev sahipliğinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliği ile Türkiye'de ilk defa düzenlenecek olan Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı'nın bilgilendirmesinin Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan Kalaç tarafından yapılması ile sona erdi.