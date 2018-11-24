ADÜ Rekreasyon bölümü öğrencilerinden ‘Çiz, Oyna, Eğlen' projesi

Sınıf öğrencileri Rekreasyon Uygulaması dersi kapsamında ‘Çiz, Oyna, Eğlen' projesini gerçekleştirdi.

Efeler Yılmazköy Ortaokulu'nda gerçekleştirilen proje kapsamında rekreasyon bölümü öğrencileri proje sponsorları katkılarıyla okula çeşitli eğitim araç-gereçleri hediye etmenin yanı sıra öğrenciler için mangal ziyafeti gerçekleştirdi. Çocuklar için çeşitli spor ve etkinlik sahaları çizimi ile yüz boyama etkinlikleri yapan rekreasyon bölümü öğrencileri daha sonra çocuklar ile birlikte yarışmalar düzenleyerek gönüllerince eğlendi.

Yılmazköy Ortaokulu Müdürü Engin Dindar, okullarında böyle bir etkinlik gerçekleştirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, “Öncelikle böyle güzel ve anlamlı bir projeyi hayata geçiren ve bu projenin uygulanması için okulumuzu seçen değerli öğrenci arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu kadar değerli sosyal sorumluluk projelerinin uygulanması kültürümüzde zaten var olan dayanışma ve yardımlaşma ruhunun sürekliliği açısından çok önemli. Öğrencilerimize gösterilen ilgiden hepsi çok memnun kaldılar. Dilerim böyle projeler her zaman devam eder” diye konuştu.