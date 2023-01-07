ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın EGEKAF'23 Lansman Toplantısı'na katıldı

Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde 24-25 Şubat 2023 tarihlerinde Denizli'de gerçekleştirilecek olan Ege Bölgesi Kariyer Fuarı 2023'ün lansman toplantısına Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ni (ADÜ) temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi Kariyer Merkezi Yetkilisi Sosyolog Selda Aksoy Yetkin katıldı.

Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde 24-25 Şubat 2023 tarihlerinde Denizli'de gerçekleştirilecek olan Ege Bölgesi Kariyer Fuarı 2023'ün lansman toplantısı Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay başkanlığında Ege Bölgesi üniversitelerinin rektörleri ve kariyer merkezleri müdürlerinin katılımı ile Pamukkale Üniversitesi Senato Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda ilk olarak Pamukkale Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi M. Ulaş Koyuncuoğlu Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak EGEKAF'23 için yürütülen hazırlıklar ve çalışmalarla ilgili genel bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Sunumda, öğrenci ve mezunların fuara katılımlarının önemli olduğu ifade edilerek ADÜ'den beklenen minimum öğrenci sayısının 4 bin 615 olduğu belirtildi.

Sunumun ardından Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan yaptığı konuşma, “Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'nın Denizli ev sahipliğinde yapılıyor olmasında şehrin, belediyemizin, sanayimizin, odalarımızın, iş insanlarımızın büyük emekleri geçti. Hepsine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'nın, Yetenek Kapısı'nın ve Ulusal Staj Programı'nın Denizli'ye bir alışkanlık kazandırma noktasında da çok isabetli olduğunu bu fuarın sonucunda hepimiz göreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay yaptığı konuşmada, “Bugün 16 paydaşlı Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'nın üçüncüsünü Denizli'deki sanayi temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri ve özel sektör temsilcilerinin istekli arzulu talepleri üzerine Pamukkale Üniversitemizin ev sahipliğinde yapmak üzere burada bulunmaktayız. 2019 yılında ‘Yetenek Her Yerde' diyerek başladığımız bölgesel kariyer fuarları organizasyonlarını bugün ülkemizin 11 bölgesinde yapmaktayız. Sadece üniversitelerde bölgesel kariyer fuarları yaparak 127 üniversitenin ortak girişimi ile ülkemizin gençlerine daha iyi kariyer hayatı daha iyi bir gelecek sağlamış olabilir miyiz? Cevap tabi ki hayır. Sadece bölgesel kariyer fuarları ile sınırlı kalmayıp lise son sınıftaki öğrencilerimizin kariyer danışmanından destek almaya başladığı danışman bilgi sistemi ile sürecimiz başlamaktadır. Daha sonra üniversitelerde şu anda başarı ile yürütülmekte olan aktif kariyer merkezleri ile donatılması, kapasitelerin arttırılması ile devam etti. Şuan ülkemizdeki tüm üniversitelerindeki kariyer merkezlerinde yetenek kapısı dediğimiz dünyanın en etkin üç platformundan bir tanesi çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ile misafir üniversite rektörlerine hediye takdim etti. Toplantı sonrası program Doç. Dr. Salim Atay ve beraberindeki heyet ile birlikte EGEKAF 23'ün 24-25 Şubat 2023 tarihlerinde yapılması planlanan Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezine ziyareti ile devam etti.

Toplantıya; Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile ADÜ'yü temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, ADÜ Kariyer Merkezi Yetkilisi Sosyolog Selda Aksoy Yetkin ile 14 paydaş üniversitenin rektörleri, rektör yardımcıları ve kariyer merkezi müdürleri katıldı.