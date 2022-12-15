ADÜ Rektörü Aldemir: "ADÜ ailesinin her bireyine değer veriyoruz"

Dr. Osman Selçuk Aldemir'in başkanlığında düzenlenen ‘Rektörümle Buluşuyorum' toplantılarının devamı Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşirken Rektör Aldemir, "ADÜ ailesinin her bireyine değer veriyoruz" dedi.

ADÜ bünyesinde ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ile akademik ve idari personeli buluşturarak ADÜ'nün gelişimi için fikir ortaklığı yapılmasını amaçlayan toplantıların devamında, Rektör Aldemir; Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi personeli ile bir araya geldi.

Kurumsal aidiyet kavramının ön plana çıkarıldığı toplantının moderatörlüğünü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu yaparken, toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Ali Akyol, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş ile ilgili fakülte dekanları, akademik ve idari personel katılım gösterdi.

ADÜ ailesinin her bireyine değer verdiklerini vurgulayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Söylenen her söze önem vermeye çalıştık. İstedik ki üniversitemizde huzur hakim olsun, öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin motivasyonu bozulmasın, bu huzur ve motivasyonun getirdiği üretkenlikle; fikir ürüne, ürün katma değere dönüşerek toplumla güçlü bağlar kurulsun” dedi.

2022 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları'na göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin 4 yıllık verilerini katılımcılarla paylaşan ADÜ Rektörü Aldemir, başarıda herkesin emeği olduğunun altını çizerek ADÜ ailesinin bir bireyi olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

ADÜ'de çağdaş, demokratik ve özgür bir akademik ortam sağlamaya özen gösterdiklerine değinen Aldemir, toplantı sonunda personelin talep ve önerilerini dinledi.