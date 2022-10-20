ADÜ Rektörü Aldemir, AK Parti Efeler ilçe yönetimini makamında ağırladı

Dr. Osman Selçuk Aldemir; AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege ve AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın'ı makamında ağırladı.

Heyet adına konuşan AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir öncülüğünde üniversite bünyesinde devam eden başarılı çalışmaları yakinen takip ettiklerini belirterek, başarılı çalışmaların devamını diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir ve AK Parti Efeler İlçe Yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret karşılıklı iyi dileklerin sunulması ile sona erdi.